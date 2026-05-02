Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Como e questo significa che l'Inter deve scendere in campo per laurearsi Campione d'Italia. Appuntamento con la storia domani sera a San Siro contro il Parma, la squadra nerazzurra ha due risultati a disposizione.

Infatti l'Inter può anche pareggiare contro i gialloblu, a prescindere dal risultato del Milan contro il Sassuolo (anche in caso di vittoria dei rossoneri). Viviamo insieme questa vigilia con le ultimissime anche di formazione. 

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Sezione: Focus / Data: Sab 02 maggio 2026 alle 20:30
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.