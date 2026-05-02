Come sta rispondendo la città di Palermo alla nuova era targata City Football Group? A dirlo, ai microfoni di Calcio e Finanza, è il presidente del club rosanero, Dario Mirri, che offre anche il suo punto di vista sulla tifoseria ideale per lui: "Palermo è sempre stata una città accogliente, la proprietà inglese fa riferimento ad Abu Dhabi e quel mondo è stato accolto a braccia aperte centinaia di anni fa così come sono sempre stati accolti gli angioini, i spagnoli e i normanni. Questa è sempre stata una terra di accoglienza, noi siamo così, ci piace fare vedere quanto è bella questa terra e condividerla. Palermo si identifica nel Palermo, i colori iconici sono unici. Magari può succedere che qualcuno tifa Milan, Inter o Juventus, gli stessi poi ti dicono che tifano anche per il Palermo ma rispondo che sono monogamo e non mi interessa avere altre relazioni. Io sogno che i palermitani, i giovani del futuro, abbiano questi stessi principi. Per me si partecipa e si appartiene a una sola famiglia, che è quella rosanero. Il resto non c’è. La città sta partecipando con una straordinaria e incredibile coesione con la squadra, siamo molto contenti di questa partecipazione. Credo fortemente nel valore dei tifosi. Siamo tutti di passaggio, gli unici che restano sono i tifosi. Se i giovani palermitani tifano Juventus e Inter faticheremmo a far diventare il Palermo quello che noi vorremmo che diventasse".

Il Palermo quest'estate sarà protagonista insieme a Inter, Juventus e Milan della tournée di Perth, in Australia. Un motivo di grande orgoglio per Mirri: "Il calcio internazionale, visto che parliamo dell’Australia, accoglie il Palermo come di fatto quarta rappresentante delle più grandi squadre italiane. Non era scontato, non era dovuto. Andiamo a giocare a Perth, speriamo di avere tanti tifosi siciliani che ci vorranno accompagnare in questa partita con la Juventus l’11 agosto. È una grande soddisfazione e non credo che quattro anni fa quando è arrivato il City Football Group si poteva immaginare che il Manchester City venisse a giocare qui a Palermo, come è successo ad agosto 2025 per l’Anglo-Palermitan Trophy, né che ad agosto 2026 saremmo volati in Australia per giocare contro la Juventus. Ci chiamano perché rappresentiamo un territorio, rappresentiamo chi sta al Sud Italia".