Il Bayer Leverkusen ha esercitato la clausola di riacquisto dall'RB Salisburgo per Kerim Alajbegovic alla fine di marzo: questo significa che il talento bosniaco, giustiziere dell'Italia nello spareggio di qualificaizone ai Mondiali 2026, tornerà in Germania quest'estate per una cifra di otto milioni di euro. Ma le sue straordinarie prestazioni con il Salisburgo e con la Nazionale non sono passate inosservate agli occhi degli altri grandi club europei. Nelle ultime settimane, si sono moltiplicati i pretendenti, soprattutto provenienti dalla Serie A: secondo la Bild, oltre alle due squadre della Capitale, Roma e Lazio, anche Inter e Napoli si sono inseriti nella corsa per il giovane attaccante.

L'idea delle Aspirine è però chiara: nonostante si parli di una richiesta tra i 25 e i 30 milioni di euro. secondo il tabloid teutonico non c'è prezzo per Alajbegovic. Questo perché il ragazzo classe 2007 non verrà ceduto a titolo definitivo né in prestito e si unirà alla prima squadra del Bayer dopo i Mondiali per competere per un posto da titolare. "Nonostante la concorrenza per quel posto in squadra sarà agguerrita, la dirigenza del Bayer crede che Alajbegovic abbia le qualità necessarie per sfondare", si legge sulla Bild. Lo stesso Alajbegovic lo aveva del resto già annunciato a marzo, al momento della firma del contratto fino al 2031: "Per me è un salto di qualità. Conosco il club, che ha standard elevatissimi. È una delle 16 migliori squadre d'Europa e compete sempre ai vertici della Bundesliga. Molti giovani giocatori si sono già affermati qui. E questo è anche il mio obiettivo".