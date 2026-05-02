Il 1° maggio 2024 il Parma pareggiava al San Nicola di Bari per 1-1 e si regalava il ritorno in Serie A dopo tre stagioni in B. Un momento davvero bellissimo per la truppa ducale, che era ripartita dal basso riuscendo a risalire la corrente in un campionato sempre molto difficile sul piano della fisicità e dell'intensità. Adesso il Parma ha la possibilità di godere di un po' di tranquillità in questo mese di maggio, avendo raggiunto la salvezza dopo la vittoria ottenuta una settimana fa contro il Pisa. E contro l'Inter, in una gara che può valere lo Scudetto per i nerazzurri, ecco che il Parma se la potrà giocare senza pressioni.