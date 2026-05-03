"Diciamo che è stata una domenica da dimenticare, che però ci deve dare la forza per riprendere da martedì e preparare al meglio la gara con l'Atalanta. La Champions? Non è che è a rischio, ho sempre detto che sarei felice anche se la conquistassimo all'ultima giornata. Io vivo la squadra e i momenti, noi momenti di difficoltà non ne avevamo avuti sin qui ma questo lo è. Dobbiamo rimanere sereni, assumerci le responsabilità e preparare il match contro gli orobici". Questo il commento di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Sassuolo che complica i piani di qualificazione in Champions dei rossoneri.

Ma perché il Milan, alla fine, andrà in Champions? "Perché sono stati fatti dieci mesi di grande lavoro, siamo nel rush finale; purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo ma quello che è stato fatto non si può cambiare. Ma fino alla fine bisogna stare dentro e lavorare per superare i momenti di difficoltà. Capisco i tifosi ma farsi prendere dall'ansia non serve a niente, serve lavorare con attenzione e responsabilità".