I primi gruppi di persone cominciano ad avvicinarsi a San Siro nonostante il fischio d'inizio di Inter-Parma sia fissato tra poco meno di tre ore: il tifo nerazzurro, man mano che si avvicinano le 20.45, inizia a scaldarsi per questa partita contro i gialloblu che può valere la certezza aritmetica della conquista dello Scudetto e i sostenitori vogliono essere pronti per tempo. Tutto questo mentre si attendono le indicazioni dalla riunione tecnica di Cristian Chivu in merito agli undici che scenderanno in campo contro la squadra di Carlos Cuesta.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, un primo exit poll arriva dalla coppia d'attacco: malgrado la volontà di Lautaro Martinez di voler partecipare da protagonista a questa partita che può entrare nella storia dell'Inter, il capitano è destinato a pazientare perché i favoriti per partire titolari sono Marcus Thuram e Pio Esposito.