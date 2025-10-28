Protagonista di un evento su Sport e Legalità tenutosi alla Fiera di Cagliari, il nuovo attaccante rossoblu Sebastiano Esposito ha raccontato quello che è stato il suo impatto con la realtà rossoblu e fatto un bilancio di questi primi mesi: "Sono già stato qua a Cagliari, ho perso una finale playoff con il Bari al 94' con il gol di Leonardo Pavoletti. Purtroppo me lo ricordate tutti i giorni, dovrò convivere con queste battute giornaliere. Sono venuto qui con l'ambizione di fare bene. Cagliari mi è sempre stata raccontata bene. Volevo un po' scoprire se tutto quello che mi dicevano era la verità e questi tre mesi si sono rivelati giusti e corretti. Cagliari è un po' la nazionale della Sardegna? Penso sia vero. C'è un attaccamento a questa maglia che ho sempre cercato. Anche per questo è stato molto semplice per me scegliere Cagliari".