Dopo la sconfitta sul campo del Como, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita e soprattutto l’episodio dell’espulsione di Wesley, che ha acceso molte polemiche.

Analizzando l’andamento del match, Gasperini ha individuato tre momenti chiave che hanno indirizzato la gara:

“Ci sono state tre situazioni importanti. Nella prima probabilmente in difesa abbiamo fatto un po’ di fatica. Stiamo recuperando alcuni giocatori che arrivano da diversi acciacchi e quando gli avversari inseriscono forze fresche e di qualità davanti qualcosa concediamo. Dovevamo fare meglio”.

Il tecnico giallorosso ha poi citato anche un’occasione non sfruttata che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita:

“Quella di Donyell Malen è stata un’occasione importante. Se avessimo servito l’assist giusto potevamo tornare in vantaggio”.

Molto più polemico invece il commento sull’espulsione di Wesley, arrivata per doppia ammonizione:

“Fatelo rivedere… questo non è niente. Ci sono immagini in cui si vede chiaramente che non entra nemmeno, si sposta addirittura. La partita cambia completamente quando resti in dieci”.

Gasperini ha poi allargato il discorso anche ad alcune situazioni di gioco che, a suo avviso, si ripeterebbero spesso contro il Como:

“Non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo. Sono situazioni molto cercate, forse un po’ troppo. Ma non è il caso di entrare nel merito oggi”.

Infine, l’allenatore ha difeso la prestazione dei suoi giocatori:

“Questi ragazzi stanno dando il massimo nonostante le difficoltà. Stephan El Shaarawy e Mario Hermoso sono stati fuori a lungo e non posso rimproverare nulla alla squadra. Ora pensiamo alla prossima partita e poi alla sfida con il Lecce: speriamo di raccogliere quello che ci è mancato nelle ultime giornate”.