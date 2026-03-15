Dopo la sconfitta sul campo del Como, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita e soprattutto l’episodio dell’espulsione di Wesley, che ha acceso molte polemiche.
Analizzando l’andamento del match, Gasperini ha individuato tre momenti chiave che hanno indirizzato la gara:
“Ci sono state tre situazioni importanti. Nella prima probabilmente in difesa abbiamo fatto un po’ di fatica. Stiamo recuperando alcuni giocatori che arrivano da diversi acciacchi e quando gli avversari inseriscono forze fresche e di qualità davanti qualcosa concediamo. Dovevamo fare meglio”.
Il tecnico giallorosso ha poi citato anche un’occasione non sfruttata che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita:
“Quella di Donyell Malen è stata un’occasione importante. Se avessimo servito l’assist giusto potevamo tornare in vantaggio”.
Molto più polemico invece il commento sull’espulsione di Wesley, arrivata per doppia ammonizione:
“Fatelo rivedere… questo non è niente. Ci sono immagini in cui si vede chiaramente che non entra nemmeno, si sposta addirittura. La partita cambia completamente quando resti in dieci”.
Gasperini ha poi allargato il discorso anche ad alcune situazioni di gioco che, a suo avviso, si ripeterebbero spesso contro il Como:
“Non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo. Sono situazioni molto cercate, forse un po’ troppo. Ma non è il caso di entrare nel merito oggi”.
Infine, l’allenatore ha difeso la prestazione dei suoi giocatori:
“Questi ragazzi stanno dando il massimo nonostante le difficoltà. Stephan El Shaarawy e Mario Hermoso sono stati fuori a lungo e non posso rimproverare nulla alla squadra. Ora pensiamo alla prossima partita e poi alla sfida con il Lecce: speriamo di raccogliere quello che ci è mancato nelle ultime giornate”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 23:45 Roma, ancora Gasperini: "Como forte, ma non stimo i loro comportamenti in campo e in panchina"
- 23:30 Di Canio: "Scalvini-Frattesi? Non ti puoi inventare niente, se lo fai vedere a dieci arbitri fischiano rigore"
- 23:15 Milan, Allegri vola basso: "Lo Scudetto? Dobbiamo restare lucidi e pensare alla Champions"
- 23:00 Como, Fabregas replica a Gasperini: "Mai negato il saluto a un collega avversario"
- 22:45 Serie A, la Lazio manda un assist all'Inter: 1-0 al Milan, rossoneri a -8. Rimonta scudetto compromessa?
- 22:30 Roma, Gasperini: "Il rosso a Wesley? Non c'è niente. E non è la prima volta che succede contro il Como..."
- 22:15 Sassuolo Femminile, l'all. Colantuono: "Inter Women fortissima, mi aspetto match durissimo"
- 22:00 NBA Europe, il via libera dei proprietari non arriverà a marzo. Dal Milan progetto dettagliato
- 21:45 Atalanta, Ederson scherza dopo le voci infondate sul suo conto: "Dopo la notte brava, sono rientrato"
- 21:30 Tensioni nel finale di Como-Roma, Gasperini lascia il campo senza salutare Fabregas
- 21:15 Vicenza-Inter U23, la gara sarà trasmessa anche in chiaro
- 21:00 Atletico Madrid, Simeone vicino alla permanenza. Nonostante le voci dell'ultimo mese
- 20:45 Milan, Pavlovic sfida l'Inter: "Pensiamo a noi, dobbiamo fare di tutto per i tre punti"
- 20:30 Milan, Tare: "Il divario con l'Inter è importante, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo"
- 20:15 Scalvini-Frattesi, per i vertici arbitrali sbagliano sia Manganiello che Gariglio. L'arbitro torna dopo la sosta?
- 20:02 Balzo Champions del Como: dopo un gran secondo tempo, i lariani battono 2-1 la Roma e salgono al quarto posto
- 19:45 Rivivi la diretta! La FINE della MAROTTA LEAGUE! AIA in IMBARAZZO, tra poco LAZIO-MILAN. E il SILENZIO dell'INTER...
- 19:30 Arriva il primo verdetto nel girone dell'Inter U23: la Triestina retrocede in Serie D
- 19:15 Dall'arrivo di Spalletti, solo Inter e Milan hanno fatto più punti della Juventus in Serie A. I numeri
- 19:00 Finalissima 2026, l'AFA annuncia: "C'era opzione Italia, ma l'UEFA non ha accettato posticipo data"
- 18:45 Champions League, lanciato bando per le forniture di palloni dal 2027: sarà addio ad Adidas?
- 18:30 Vicenza, contro l'Inter U23 il primo match point. Di Carlo: "Vincere un campionato non è mai scontato"
- 18:15 Napoli, Conte annuncia: "Se ci sono i presupposti, vorrei continuare qui"
- 18:00 Lotta Scudetto, Braida: "Il vantaggio dell'Inter è ancora importante, ma il calcio è strano"
- 17:45 Scarchilli: "Su Frattesi errore clamoroso. Ma ha reagito come se gli avessero staccato un piede"
- 17:30 Salta la Finalissima, problemi per l'Argentina di Lautaro. La AFA proverà a organizzare un'amichevole ma...
- 17:15 Ferrara: "Scalvini-Frattesi, ai miei tempi non sarebbe mai stato rigore. Ma le cose sono cambiate"
- 17:00 Il Bologna vince a Reggio Emilia e consolida l'ottavo posto. Il Pisa torna al successo: 3-1 al Cagliari
- 16:45 Giaccherini: "Frattesi arriva prima di Scalvini, per me va dato il rigore. Bisogna fare chiarezza"
- 16:30 Garlando: "Contatto Scalvini-Frattesi? Falli del genere, fino a qualche settimana fa, li punivano sempre"
- 16:15 Stankovic promuove Kostov: "Per me non è una sorpresa. Da gennaio è migliorato del 30%"
- 16:00 Giro d'Europa per Diego Milito: tappa anche a Madrid e incontro con Diego Simeone
- 15:45 Il Vicenza sfida l'Inter U23, con una vittoria sarà Serie B. Gallo: "Risultato merito anche di Vecchi"
- 15:30 Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in Valsassina
- 15:15 Trevisani e Callegari in coro: "Carnesecchi è per distacco l'ideale futuro portiere dell'Inter"
- 15:00 Firenze, domenica di fuoco a Campo di Marte tra Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro
- 14:45 Sky - Niente Finalissima, si ridimensiona l'urgenza Lautaro: ora all'Inter c'è meno ansia nel gestire il recupero
- 14:32 Il Genoa mette le mani sulla salvezza: sbancato il Bentegodi, 2-0 ad un Verona nei guai
- 14:18 Né a San Siro, né altrove: cancellata la Finalissima 2026. Ceferin: "Dall'Argentina solo no alle alternative"
- 14:03 Viviano: "L'Inter non mi sta piacendo. Ma senza i gravissimi errori arbitrali ieri avrebbe vinto"
- 13:48 Il Podcast di FcIN - Inter-Atalanta 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: l'ennesima farsa
- 13:34 Roma Women, Giugliano: "Il pari con l'Inter? Abbiamo trovato un'ottima Runarsdottir"
- 13:20 Il Napoli può risalire? Politano: "Pensiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tutte le ultime nove gare"
- 13:05 fcinNiente di grave per Akanji. Lo svizzero sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti
- 12:49 Sky - Lautaro e Calhanoglu corrono verso Firenze, da valutare Mkhitaryan. Fastidio da monitorare per l'armeno
- 12:34 SM - Spinta di Sulemana leggera, ma Scalvini-Frattesi era rigore. I due precedenti che inchiodano Manganiello
- 12:20 SM - Scalvini-Frattesi non è l'unico errore di Manganiello. Fa discutere anche il caso Dumfries-Ederson
- 12:06 Corsera - Lautaro grande assente nel pomeriggio delle polemiche. Ma ora il capitano è pronto a tornare
- 11:52 Repubblica - A San Siro il disastro non è solo arbitrale: corsa scudetto ufficialmente riaperta
- 11:38 Corsera - Pesa più la manina o il braccino? Dall'Aia fanno capire che sul rigore l'Inter ha ragione"
- 11:24 Angolo Tattico di Inter-Atalanta - Zalewski segue Zielinski, Ederson mette ordine e qualità: le chiavi
- 11:10 TS - Rigore su Frattesi: dinamica da giurisprudenza. Nel mirino Gariglio: dismesso dalla Can e poi promosso al VAR
- 10:55 Pagelle TS - Carlos Augusto strappa il 7, bocciatura pesante per Thuram e Bonny
- 10:40 Calvarese: "Inter-Atalanta, pari regolare ma c'è rigore su Frattesi: arriva prima sul pallone e subisce un calcione"
- 10:26 CdS - Inter, silenzio pieno di rabbia. Rigore su Frattesi: ci sono diversi precedenti, tra cui quello di Inter-Verona
- 10:12 Capello: "Inter non brillante dal punto di vista fisico. Chivu in confusione, i cambi non mi hanno convinto"
- 09:58 CdS - Thuram offre di nuovo la sua versione sbiadita. Speranza Lautaro: Chivu potrebbe riaverlo a Firenze
- 09:44 Moviola CdS - Scalvini-Frattesi, manca un rigore all'Inter. Il VAR Gariglio avrebbe dovuto richiamare Manganiello
- 09:29 GdS - Chivu concede due giorni di riposo: l'Inter deve smaltire il nervosismo e preparare il match di Firenze
- 09:15 Pagelle CdS - Thuram bocciato con un 4,5. Insufficienza anche per Chivu: "Perplessità su alcuni cambi"
- 09:00 GdS - Inter, confronto garbato con Manganiello: si respira ostilità dopo il 'caso Bastoni'. Marotta manifesterà la sua posizione
- 08:45 Moviola GdS - Scalvini-Frattesi, il calcio è netto ed è sempre rigore: "Il VAR Gariglio silente, non va bene"
- 08:30 Pagelle GdS - Esposito e Carlos Augusto i migliori. Voto 5 per Thuram, Bonny e Chivu
- 08:15 E mentre il VAR dorme, il campionato si risveglia. L'Inter va con Pio, poi viene presa a 'colpi di Manganiello'
- 00:00 A furia di ripeterlo ci crediamo pure noi. Ma a che gioco stiamo giocando?
- 23:55 Condò: "L'Inter è stanca. Il rigore andava dato, ma il vero peccato lo ha commesso Thuram"
- 23:40 Borghi: "Scalvini-Frattesi, perché non si va al VAR? Domani anche il Milan avrà pressione per due motivi"
- 23:25 Manganiello, finale sciagurato. Collovati: "Io se giocavo bene 89 minuti e sbagliavo alla fine..."
- 23:10 Iuliano: "Bastoni-Kalulu forse cancella me e Ronaldo. Il difensore nerazzurro contro ogni valore di sport"