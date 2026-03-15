Il progetto NBA Europe, la nuova lega in Europa in partnership con FIBA, prosegue come previsto. Confermato quello che sarà il format, con 12 franchigie fisse, comprese anche Roma e Milano in un progetto che vede interessate anche Inter e Milan, più 4 posti per meriti sportivi con criteri che verranno annunciati entro la fine della stagione. Prenderà il via, secondo i piani attuali, nell’autunno 2027. Ma non avrà entro marzo il via libera formale dei proprietari NBA, come spiega la Gazzetta dello Sport. l'autorizzazione necessaria per avviare ufficialmente la nuova lega in Europa non verrà immediatamente messa ai voti per un motivo burocratico: il board aspetta per fine mese le prime offerte non vincolanti per le franchigie e non avrebbe senso mettere ai voti un progetto ancora da definire nei dettagli.

Per quel che riguarda Milano, il Milan sta preparando un’offerta e mettendo insieme un progetto estremamente dettagliato basato non solo sui rapporti tra Gerry Cardinale e Adam Silver. Farebbe concorrenza all’Olimpia Milano, partner naturale per questo progetto che rappresenta quella tradizione del basket europeo a cui l’NBA non vuole rinunciare.