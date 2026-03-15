Tour europeo per Diego Milito, presidente del Racing Avellaneda, che come riferisce il club argentino tramite il suo canale di comunicazione su X, ha concluso un programma istituzionale nel Vecchio Continente, dove ha incontrato dirigenti, aziende e club con l'obiettivo di continuare a promuovere le corse ippiche sulla scena internazionale. Oltre che a Milano, con la visita nella sede dell'Inter, l'incontro con Beppe Marotta e la cena con Lautaro Martinez, il Principe ha fatto tappa a Madrid, dove ha visitato lo stadio Santiago Bernabéu e il centro di allenamento del Real Madrid a Valdebebas, dove ha incontrato José Ángel Sánchez, amministratore delegato del club.

I due hanno dialogato parlando di infrastrutture, processi di lavoro a lungo termine e dell'importanza di una Fondazione all'interno di una società calcistica di alto livello, dato il suo ruolo sociale nella comunità. Durante il suo soggiorno nella capitale spagnola, Diego ha incontrato Diego Simeone e Juan Musso, due ambasciatori del Racing che ora rappresentano l'Atlético de Madrid nelle competizioni europee. Ha inoltre visitato le strutture dello stadio Air Metropolitano di Riyadh, impianto di casa dell'Atlético. Un momento clou di questo giro di Milito è stato l'incontro con Ronni Hartvig, CCO di Betsson, durante il quale si è discusso della possibilità di estendere l'accordo di sponsorizzazione con l'Academia.