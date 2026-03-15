Data e ora un po' insolite per Sassuolo-Inter Women, gara valida per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A Women che si giocherà domani alle 12 allo stadio Ricci. Partita che il tecnico neroverde Salvatore Colantuono presenta cosi ai canali ufficiali del club: "Domani affrontiamo una squadra fortissima, ben allenata e in corsa per lo Scudetto. Mi aspetto una gara durissima, per salvarci dobbiamo passare anche da queste partite che vanno affrontate con organizzazione, determinazione e sacrificio”.