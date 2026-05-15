José Mourinho non vuole sentire parlare del suo futuro fino a domenica 17 maggio, ovvero il giorno successivo alla chiusura della stagione con il Benfica. "Sì, è vero, mercoledì ho ricevuto un'offerta di rinnovo dal Benfica, un'offerta che è stata presentata al mio agente, un'offerta che non volevo vedere, conoscere o analizzare, e lo farò solo a partire da domenica", ha spiegato ai giornalisti lo Special One, alla vigilia della sfida con l'Estoril Praia.

Il Real Madrid, invece, non si è fatto ancora vivo, al contrario di quanto trapelato sui media, almeno sentendo la versione di Mou: "Approccio del Real? No, il mio agente ha incontrato il Benfica e mi ha detto: 'Ho un'offerta ufficiale che vi manderò'. E io ho risposto: 'Non la voglio, mandatemela domenica'. Per quanto riguarda il Real Madrid, non mi avete mai detto nulla, e direi esattamente la stessa cosa. Domenica inizierò a pensarci".

Il Benfica - ha concluso l'ex tecnico dell'Inter - è molto più grande di me, non c'è paragone. È più grande di chiunque, di qualsiasi allenatore, giocatore, presidente, di chiunque. Quindi, per quanto riguarda la mia situazione personale, penso che non ci sia motivo di preoccuparsi, perché il Benfica è più grande di tutti e non dovrebbe preoccuparsi se qualcuno se ne va".