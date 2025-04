Dopo quanto accaduto ieri durante il derby per i quarti di finale di Coppa di Turchia tra i due ex Inter, José Mourinho e Okan Buruk, il Galatasaray prende posizione. L'allenatore portoghese si è reso protagonista di un gesto di stizza, sicuramente poco ortodosso che fa infuriare i rivali storici del Cimbom. A fine partita, vinta dalla squadra di Buruk per 2-1, lo Special One ha stretto il naso del tecnico turco del Gala che si è caduto lasciato cadere a terra e rimasto con le mani sul volto.

Gesto che ha scatenato l'ira generale al punto da far degenerare la situazione che ha richiesto anche l'intervento della polizia. "Il Fenerbahce dovrebbe sanzionare il suo allenatore, prima che lo faccia la federazione. Il nostro allenatore e Mourinho si sono congratulati con gli arbitri. Dopodiché, mentre Okan continuava, Mourinho lo ha prima attaccato verbalmente e poi fisicamente", ha detto il vicepresidente del Galatasaray, Metin Ozturk, che poi ha aggiunto: "In quale altra parte del mondo può succedere qualcosa del genere? Cosa può pensare il mondo del calcio turco dopo un episodio del genere?". Mourinho rischia una squalifica un minimo di 3 giornate a un massimo di 90 giorni, fa sapere l'ANSA.