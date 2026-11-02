L'Inter si avvicina a grandi passi al quarto impegno di Champions League, quello di domani sera contro il Feyenoord al De Kuip. Questa mattina la squadra si è allenata ad Appiano Gentile prima della partenza per Rotterdam, e l'inviato di FcInterNews.it Simone Togna riporta tutte le ultime novità dalla Pinetina. 

VIDEO - Le ultime dalla Pinetina prima di Feyenoord-Inter
Sezione: Focus / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 13:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.