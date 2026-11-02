Ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione che Cristian Chivu manderà in campo domani contro il Feyenoord a Rotterdam. Secondo Sky Sport, in attacco questa volta può toccare a Pio Esposito affiancare Marcus Thuram, che sarà protagonista della conferenza pre-partita insieme a Cristian Chivu. Con Alessandro Bastoni squalificato, Carlos Augusto andrà nel terzetto difensivo con Federico Dimarco quinto a sinistra. A centrocampo possibile spazio per Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski

Sezione: Da Appiano / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 12:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.