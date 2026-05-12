C'è subito un upset nel primo turno dei playoff di Serie B: il Modena, che partiva col vantaggio di classifica e fattore campo, esce di scena sorpreso dalla Juve Stabia di Ignazio Abate, che sbanca il Braglia con la rete segnata al minuto 86 da Kevin Zeroli: la zampata su palla inattiva del prodotto di scuola Milan condanna i Canarini all'eliminazione e lancia le Vespe verso la semifinale contro il Monza. Finisce quindi la corsa di Yanis Massolin, che si prepara ora ad aggregarsi all'Inter.

Tutto facile per il Catanzaro nella seconda partita della serata: l'Avellino esce sconfitto per 3-0 dal Ceravolo per via delle reti di Simone Pontisso, Tommaso Cassandro e Pietro Iemmello e saluta la corsa alla promozione. Terza semifinale consecutiva per i calabresi, che ora affronteranno il Palermo. 

Sezione: News / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 23:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.