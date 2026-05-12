Anche Leonardo Bonucci, ex assistente di Gennaro Gattuso in Nazionale e Ambassador della Lega Serie A, parla ai cronisti presenti nella mixed zone della Charity Gala Dinner di Roma presentando questa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.

Sembra quasi tutto scontato, invece le finali che incognita creano?

"Nelle finali il passato non conta, nei novanta minuti può succedere qualunque cosa. Ci sarà un'atmosfera completamente diversa, gli stimoli saranno completamente diversi. Domani vedremo una partita molto equilibrata e bella da spettatore".

Ti aspettavi questo dominio netto dell'Inter a inizio stagione?

"Sinceramente per quello che era successo nel finale di stagione e per il cambio di allenatore pensavo che l'Inter avrebbe avuto qualche difficoltà in più. L'ha avuta, ma sono stati bravi società, squadra e allenatore ad andare dritti verso il loro obiettivo. Per quello che si è visto in campo lo Scudetto è più che meritato, poi anche le altre hanno perso punti importanti per strada e questo ha facilitato la vittoria dei nerazzurri".

Sulla corsa Champions, c'è una favorita?

"In questo momento secondo me la Juventus e il Como sono un po' più in forma come testa e come gambe. Non pensavo che il Napoli perdesse punti col Bologna, ma quello che ho visto più in difficoltà è stato il Milan, specie a livello mentale. Massimiliano Allegri dovrà lavorare su quello perché la gara col Genoa sarà fondamentale".