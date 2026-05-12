Nel turbinio di dichiarazioni della vigilia di Lazio-Inter di Coppa Italia, arrivano anche le parole di Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, intervistato a margine del Charity Gala Dinner di Roma.

Si può dire che questa finale può valere due stagioni, considerata anche la possibilità di entrare in Europa?

"Assolutamente sì, è importante se non altro per smentire le considerazioni negative fatte da inizio anno che ci vedevano salvi per caso. Purtroppo è stata una stagione particolare perché abbiamo avuto tanti fattori imponderabili che hanno condizionato i risultati. Abbiamo avuto una miriade di infortuni non prevedibili e non previsti, che non ci hanno aiutato. Ma io confido sul fatto che la Lazio è composta da persone che hanno sempre avuto questo spirito pugnandi, non mollando mai sul presupposto di essere l'erede di una storia importante fatta di valori; non a caso la Lazio è ente morale e deve combattere per degli ideali e dei valori. Domani ci sono tutte le condizioni per lottare per questi valori, sulla base di quanto detto dal Presidente della Repubblica che vuole un calcio basato sulla passione e sui valori autentici, capace di far reinnamorare i giovani che si sentono disillusi da un calcio che non li ha visti partecipi agli ultimi tre Mondiali".