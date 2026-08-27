"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio". Inizia con questo annuncio la nuova avventura dell'attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e che in nerazzurro si è tolto anche la soddisfazione di vincere uno Scudetto.

Chiusa la parentesi in Emilia Romagna, però, il giocatore riparte dalla Capitale dove ha spinto per andare a giocare. Incontrerà l'altro ex nerazzurro Davide Frattesi, da poco passato alla Lazio e che ha esordito in campionato col gol vittoria dello scorso weekend a Bologna.