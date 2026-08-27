Nuova esperienza in Italia per Gabriele Zappa, prodotto del vivaio nerazzurro in procinto di trasferirsi all'Hellas Verona, retrocesso in Serie B la scorsa stagione. Lo rivela TMW, sottolineando come gli scaligeri hanno appena chiuso l'operazione con il Cagliari per l'esterno destro classe '99.

Zappa è approdato al Cagliari nell'estate 2020 dopo una parentesi stagionale al Pescara. Con la maglia rossoblù per il calciatore brianzolo ha messo a referto 215 presenze e 6 gol.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 12:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.