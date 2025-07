Milan Skriniar può uscire dal limbo nel quale era finito negli ultimi giorni, durante i quali si è allenato con la squadra Under 21 del Paris Saint-Germain, club che lo ha messo ai margini del progetto della prima squadra da mesi. L'ex difensore dell'Inter ora può finalmente raggiungere il Fenerbahçe a titolo definitivo dopo averci giocato in prestito per metà della scorsa stagione: i turchi hanno raggiunto un accordo economico col PSG per 7 milioni di euro di di base fissa più bonus che porta il totale a 10 mln. Esaudito, quindi, il desiderio di Skrinka, che ha sempre e solo voluto solo tornare alla corte di José Mourinho. In queste ore, lo slovacco sta volando verso Istanbul per sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/BAEWD2wvHD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025