Prima vittoria in campionato per il Parma che batte il Torino 2-1 grazie alla doppietta di Pellegrino. Inutile il gol di Ngonge per gli ospiti. La squadra gialloblù sale così a quota 5 punti, superando proprio i granata, fermi a 4. Maglia da titolare per Asllani, in campo per 70 minuti: il centrocampista in prestito dall'Inter ha lasciato il campo per Tameze. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 20:24
Autore: Raffaele Caruso
