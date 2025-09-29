Atalanta-Bruges di Champions sarà l'occasione per Aleksandar Stankovic di fare ritorno in Italia, sua patria calcistica per gli anni giocati da protagonista nel vivaio dell'Inter: " Tornare a casa è sempre qualcosa di speciale: incontri tante persone e ciò mi motiva molto. Non vedo l'ora che cominci il match. Sarà una gara combattuta sul piano fisico, ma noi non abbiamo paura di nessuno", ha spiegato il centrocampista classe 2005 in conferenza stampa. Prima di parlare della sua scelta di sposare il progetto dei Blauw en Zwart la scorsa estate: "Mio papà non mi ha dato nessun consilgio, è contento del percorso che sto facendo in Belgio, Al Bruges mi trovo bene e voglio continuare a migliorare".