Direttamente dal prato di San Siro, stadio che ha definito 'Colosseo del calcio' parlando in conferenza stampa, Jindřich Trpišovský ha anticipato anche per Sky Sport i temi di Inter-Slavia Praga: "Speriamo di poter ripetere le prestazioni degli ultimi due precedenti qui: sei anni fa pareggiammo con l'Inter e anche col Milan facemmo un'ottima prestazione - le sue parole -. Abbiamo una mentalità sia difensiva che offensiva, l'augurio è dimostrare ciò che abbiamo già fatto vedere in Europa. Possiamo dare fastidio all'avversario, vogliamo mettere in difficoltà la difesa dell'Inter".

L'Inter è diversa rispetto alla passata stagione, quali sono le sue caratteristiche principali?

"Abbiamo seguito l'Inter, lo stile è simile a quello della passata stagione. Penso che con Inzaghi la squadra fosse più offensiva, con Chivu la squadra è forte in contropiede e sulle situazioni da palla ferma. Ci sono ottimi attaccanti come Thuram, Pio Esposito e Lautaro. Essendo stato difensore, Chivu ha creato una squadra più difensiva".