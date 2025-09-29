"Il segreto del Bruges? Non ci sono segreti. Lavoriamo duro ogni giorno e diamo il massimo sempre. Le qualità sono sotto gli occhi di tutti, il mister è un grande allenatore e, se fai quello che dice, in campo viene tutto bene". Così Aleksandar Stankovic, parlando a Sky Sport, alla vigilia della gara di Champions League che metterà di fronte i belgi all'Atalanta.

Il numero 25 lo hai scelto per un motivo particolare?

"Sotto sotto c'è un significato, anche all'Inter all'inizio avevo il 25. C'era anche il 5 libero, ma ho preso il 25".

Di cosa parlate tu e tuo papà?

"Parliamo poco di calcio, solo dopo le mie partite. La maggior parte delle volte non mi fa i complimenti, ma mi dice sempre cosa devo migliorare. Quando sbaglio mi rimprovera, come giusto che sia. Poi ci diciamo le solite cose tra papà e figlio".