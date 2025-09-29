Emanuele Troise vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta incassata dal suo Lumezzane contro l'Inter Under 23 nel match valido per la settima giornata di Serie C: "Molte volte si valuta solo il risultato, però questa è una partita nella quale ho notato tanti aspetti positivi, se consideriamo le circostanze dell’uomo in meno, dell’atteggiamento e dell’organizzazione della squadra - le sue parole in conferenza stampa a margine del 2-1 del 'Tullio Saleri' -. Allo stesso tempo dispiace per come è finita, facciamo i complimenti all’Inter. Ci siamo un po' complicati la vita all’inizio della gara, però siamo stati bravi a tenere il campo e, nonostante l’inferiorità, a pareggiarla. E’ solo un episodio perché anche il secondo gol è figlio di una situazione in cui la palla è carambolata finendo sui piedi della punta, ma ribadisco: dobbiamo riprendere da domani con la consapevolezza che abbiamo messo dentro un’altra prestazione che ci farà sperare per il futuro".