Fabian Wohlgemuth, direttore sportivo dello Stoccarda, ha preso la parola dopo la partita pareggiata ieri contro lo Schalke 04, ribadendo che la Bundesliga rimane l'obiettivo principale della formazione biancorossa ma pensando anche al match di Champions League di mercoledì contro l'Inter: "Analizzeremo prima la partita contro lo Schalke; la Bundesliga è la competizione cruciale per noi. Naturalmente, mercoledì ci aspetta un avversario di alto livello come l'Inter e una partita speciale: cercheremo di portare a casa il massimo possibile".