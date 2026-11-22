Mario Nicolae, direttore sportivo della Rapid Bucarest, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di Oliver Provstgaard, difensore della Lazio e della Nazionale danese accostato nelle ultime settimane all'Inter sul mercato. Proprio Nicolae ha lanciato e scoperto il classe 2003 ai tempi del Vejle in Danimarca.
"Quando sono arrivato la squadra era ultima in classifica in Danimarca, a dicembre. Ci stavamo organizzando per il ritiro ad Antalya in Turchia, stavamo facendo la rosa di chi sarebbe venuto con noi. Ero nuovo, ho sentito tante opinioni tra proprietà e staff sui giocatori interessanti, quelli con cui proseguire. Mi hanno accennato di Oliver che in quel momento era giovane, veniva dall'accademia ma arrivava dai problemi ai crociati e non giocava da mes - racconta -. Però era giovane, di prospettiva, fisicamente molto interessante e intelligente. Mi è sembrato giusto portarlo subito in ritiro con noi. Ho iniziato a conoscerlo e ho rinnovato subito il suo contratto. A marzo abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso un tecnico croato molto giovane come Ivan Prelec, che aveva esperienza nell'accademia della Dinamo Zagabria e quindi coi ragazzi. Gli ho accennato il progetto Provstgaard, lì siamo retrocessi ma Oliver ha esordito tra i pro in Serie A. Il secondo anno siamo tornati subito su, vincendo la Serie B danese con lui titolarissimo. Non ho solo avuto fiducia e visione su Provstgaard ma c'è stato anche un progetto con lui, con allenatore e proprietà, abbiamo detto che era un prospetto della società con cui c'era da lavorare per creare un prodotto per una grande lega europea. Gli abbiamo dato fiducia anche quando, e capitava poche volte, non giocava bene".
"Ha lavorato come un pazzo: è arrivato in Under 21, poi è stato capitano dell'Under, in Serie A poi ha giocato chiaramente da titolare. Poi siamo riusciti a venderlo alla Lazio proprio nella settimana in cui il club è stato poi venduto e poi sono andato via anche io - aggiunge -. La Lazio ha fatto la miglior offerta, c'era il Pisa con un'offerta ufficiale e anche altri club. Tramite i suoi agenti, che avevano già Isaksen alla Lazio, è stata un'operazione importante e chiaramente questo è stato un fattore. Ha sempre voluto crescere, ha sempre voluto arrivare in un top club nel Mondo. Al Vejle abbiamo fatto grandi cose insieme, è stata l'esperienza perfetta per lui. Era già pronto per andare in un top club. Poteva andare al Midtjylland, al Copenhagen, ma sarebbe stato solo un salto di livello interno anche se molto importante. Dal Vejle alla Lazio è stato il grande salto, chiaramente, ma sì, era già pronto. L'Italia ha sempre apprezzato i giocatori scandinavi, non è un caso che ci abbiano pensato. Per me vederlo in prima pagina su un grande quotidiano è un grande orgoglio".
"L'Inter? Penso che il calcio ci sorprenda ogni giorno: all'Inter gioca Bisseck che è arrivato dall'Aarhus, Oliver ha fatto tanta esperienza. Con un allenatore come Chivu potrebbe fare grandi cose, non credo ci saranno problemi nel caso", ha concluso.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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