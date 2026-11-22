Piotr Zielinski non sarà a disposizione di Chivu per la trasferta di Bergamo a causa di un problema alla pianta del piede che lo costringerà a saltare l'impegno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante l'assenza, in casa Inter filtra ottimismo sulle condizioni del centrocampista polacco. L'obiettivo è recuperarlo per il prossimo appuntamento europeo, con la sfida di Champions League di mercoledì contro lo Stoccarda nel mirino.
Arrivano invece buone notizie sul fronte Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista, figlio di Dejan, sarà regolarmente a disposizione di Cristian Chivu e partirà dalla panchina nella gara contro l'Atalanta dopo l'infortunio rimediato in Nazionale.
Sezione: Copertina / Data: Dom 22 novembre 2026 alle 08:41
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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