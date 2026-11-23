Benjamin Pavard è il calciatore dell'Inter che ieri si è presentato nella sala stampa della New Balance Arena per analizzare la rimonta subita dall'Atalanta. Queste le parole del francese.

Cosa è successo in difesa?

"Ne abbiamo parlato come squadra, è un fattore che va sicuramente migliorato. Nelle ultime due partite non avevamo preso gol, stavolta quattro in una volta sola, non può succedere. L'Inter non può subire disattenzioni simili per cui domani dovremo parlarne tutti insieme, con calma".

Cosa significa la prossima sfida contro lo Stoccarda, visto che ci hai giocato?

"Ho vissuto bei momenti lì, arrivai in Germania quando la squadra era in Seconda Divisione e mi hanno fatto sentire subito a casa. Sono rimasto in contatto con ex compagni e membri dello staff, sarà una bella emozione affrontarli".

Come ti spieghi i gol subiti da calcio piazzato?

"Anche questo è un aspetto che affronteremo domani tutti insieme, ma serve migliorare sia sui piazzati che sui gol subiti su azione".