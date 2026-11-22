"Ogni tanto bisogna fare un passo indietro per andare avanti. Stiamo dando tutto il nostro massimo in ogni partita, giocando al nostro livello con l'obiettivo di vincere". Così Henrikh Mkhitaryan, parlando a DAZN, prima di Atalanta-Inter, a proposito del cambio di atteggiamento dal punto di vista tattico adottato dai campioni d'Italia prima della sosta.

Ora un mese di fuoco, non ci sono titolari e riserve.

"Abbiamo un calendario molto denso fino a fine anno, speriamo di fare bene. Per fortuna, sono quasi tutti a disposizione e possono aiutare la squadra. Chi scenderà in campo deve dare tutto, chi parte dalla panchina deve dare una mano".

La Panchina d'Oro a Chivu.

"Congratulazioni a lui, ma non parliamo di queste cose. Abbiamo obiettivi più importanti. Quel premio è merito suo e della squadra, ma è il passato, ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite".