"Sono entrati giocatori di esperienza e spessore che sanno benissimo come gestire certe situazioni. E' mancato proprio quello perché la partita è stata chiusa tre volte". Così Giampaolo Pazzini, ex attaccante nerazzurro, commenta la partita vista ieri a Bergamo, pareggiata 4-4 dall'Inter sul campo dell'Atalanta.

"Si passavano la palla, si guardavano un po' troppo allo specchio. E ci sono tantissimi errori singoli, importanti", aggiunge Pazzini.