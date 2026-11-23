Massimo Mauro ha parlato ieri negli studi di Pressing della partita disputata dall'Inter in casa dell'Atalanta. L'analisi parte dall'infortunio di Calhanoglu nel primo tempo. "L'Inter ha bisogno del miglior Calhanoglu per avere equilibrio. Guarda caso esce lui e Chivu ha messo centrocampisti che non fanno filtro. E' strano che l'Inter avanti 2-0 dà così tanto spazio agli esterni per crossare. Un conto è il calo di attenzione, un'altra è la questione tattica. Per me l'Atalanta è stata più brava".

Nettissimo il giudizio sul rigore concesso all'Atalanta per mani di Bastoni. "E' un'umiliazione del calcio giocato. Un difensore quando salta si deve aiutare, non va apposta a dare una manata. Non si può dare un rigore per una cosa del genere".