Manca sempre meno al fischio d'inizio di Atalanta-Inter, ma Cristian Chivu deve ancora sciogliere un dubbio importante sulla formazione da schierare a Bergamo. L'allenatore nerazzurro starebbe infatti valutando una novità a centrocampo, con Curtis Jones che potrebbe essere impiegato dal primo minuto dopo il periodo di stop per infortunio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista inglese è in piena corsa per una maglia da titolare, mentre sembrano ormai definite le scelte nel reparto offensivo. Lautaro Martinez partirà dalla panchina, lasciando spazio alla coppia composta da Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram.

Jones può essere la sorpresa di Chivu: ballottaggio a tre a centrocampo

La principale incognita riguarda il centrocampo, dove Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono destinati a partire dal primo minuto. Per completare il reparto, Chivu starebbe pensando proprio a Curtis Jones, tornato a disposizione dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. L'ex Liverpool deve però superare la concorrenza di Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic, entrambi ancora in corsa per una maglia da titolare. Una scelta che potrebbe rappresentare una novità significativa per l'Inter, considerando il poco spazio avuto finora dal centrocampista inglese.

Lautaro parte dalla panchina: Esposito e Thuram dal primo minuto

Maggiori certezze arrivano dal reparto offensivo, dove Chivu sembra intenzionato a puntare su Pio Esposito e Marcus Thuram. Il capitano Lautaro Martinez dovrebbe iniziare la sfida dalla panchina, con la possibilità di essere utilizzato a partita in corso in base alle necessità. Una soluzione che consentirebbe al tecnico di gestire il rientro dell'argentino, affidandosi contemporaneamente alla fisicità di Esposito e alla velocità di Thuram per mettere in difficoltà la difesa bergamasca. Anche in difesa le scelte sembrano ormai indirizzate. Davanti a Josep Martinez, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni sono indicati tra i probabili titolari. Resta invece da chiarire l'assetto definitivo del reparto, con Manuel Akanji che potrebbe iniziare dalla panchina.