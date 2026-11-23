Atalanta-Inter è la dimostrazione di quanto una partita possa diventare imprevedibile quando due squadre scelgono di privilegiare la fase offensiva, lasciando inevitabilmente qualcosa in termini di equilibrio. Novanta minuti “pazzi”, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per le continue difficoltà nel gestire le diverse fasi di gioco da parte di entrambe. Una vera “follia” tattica, che costa però due punti ai nerazzurri di Milano.
Primo tempo
Nel primo tempo l’Inter dimostra di avere una struttura di gioco più consolidata, soprattutto nella gestione del possesso e nell’occupazione degli spazi. Il 3-5-2 di Chivu permette a Barella e Mkhitaryan di alternarsi tra costruzione e inserimenti, mentre Dimarco e Spence garantiscono ampiezza e profondità, costringendo l’Atalanta ad abbassare spesso i propri esterni. La chiave è soprattutto la capacità nerazzurra di attirare la pressione avversaria per poi superarla attraverso giocate verticali, sfruttando il lavoro di Thuram e Pio Esposito, molto bravi ad attaccare la profondità e a muoversi tra i difensori. Con l’uscita di Calhanoglu, metronomo tattico ed equilibratore, si cominciano a perdere un po’ di distanze nella fase di non possesso. Dall’altra parte, il 4-2-3-1 di Sarri presenta qualche problema nella fase di non possesso: Ederson e Kessié faticano a schermare le linee interne, De Ketelaere ed Elmas non sempre riescono a garantire un’adeguata copertura preventiva e Scalvini e Kolašinac si ritrovano spesso a dover difendere a campo aperto. L’Atalanta, però, quando riesce a superare la prima pressione, dimostra di avere qualità per creare superiorità sulle corsie, soprattutto grazie a Zalewski e Zappacosta. Il problema è la continuità: la squadra alterna buone uscite palla a terra a momenti in cui perde le distanze tra i reparti, concedendo all’Inter troppo spazio per attaccare la linea difensiva.
Secondo tempo
Nella ripresa il copione sembra inizialmente confermare il predominio nerazzurro, ma tatticamente emerge un aspetto interessante: l’Inter perde progressivamente il controllo delle seconde palle e soprattutto la capacità di proteggere le transizioni negative. Quando l’Atalanta aumenta il ritmo, porta più uomini nella metà campo avversaria e comincia a occupare meglio gli spazi tra le linee, la retroguardia di Chivu mostra tutte le proprie fragilità. De Ketelaere diventa il principale riferimento nella rifinitura, bravo a muoversi tra le linee e ad attaccare l’area senza dare punti di riferimento ai difensori, mentre Elmas e successivamente Rowe garantiscono imprevedibilità nell’uno contro uno. Anche l’ingresso di Pašalić aumenta la presenza offensiva e la capacità di riempire l’area. L’Inter, invece, abbassa troppo il proprio baricentro e perde quella aggressività che nella prima parte di gara le permette di recuperare rapidamente il pallone. Barella e Mkhitaryan non riescono più a dare le stesse garanzie in copertura, mentre Bastoni, Pavard e Carlos Augusto si trovano costretti a difendere situazioni sempre più complicate. Il problema non è tanto il sistema di gioco, quanto la distanza tra i reparti e la mancanza di una pressione coordinata sul portatore.
Protezione faticosa
L’Inter conferma di avere meccanismi offensivi efficaci, ottime soluzioni per sviluppare il gioco sulle corsie e una coppia come Thuram-Esposito capace di attaccare la profondità con caratteristiche complementari. Tuttavia, quando non riesce a mantenere il controllo del pallone, fatica a proteggere la propria linea difensiva. L’Atalanta, invece, mostra una proposta ancora a tratti discontinua, con problemi evidenti nella gestione della pressione e nella difesa dell’area, ma anche una capacità importante di aumentare intensità e aggressività quando decide di giocare con maggiore coraggio.
Autore: Riccardo Despali / Twitter: @RiccardoDespali
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