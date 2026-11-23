Lunga analisi di Graziano Cesari nella moviola di Pressing dedicata ad Atalanta-Inter. "I rigori, quello per l'Inter: una 'parata' di Zappacosta, che si siede sul terreno di gioco. La mano di Zappacosta è perpendicolare e perfettamente regolare, poi però allarga il gomito deliberatamente, è volontario, anche se è una decisione molto difficile. Fossi stato Maresca avrei chiesto al Var di farmi rivedere qualche immagine perché in presa diretta è una situazione molto veloce. Non è un protocollo Cesari, è il protocollo del buon senso".

"Sul 4-3 per l'Inter, Maresca concede un altro rigore. Su contrasto aereo, il braccio sopra la testa in un tentativo di colpo di testa è sempre rigore. E' stato specificato da Orsato, ma il problema è proprio che c'è un contrasto aereo. Maresca non vede De Ketelaere che in qualche modo può impedire l'elevazione di Bastoni. Non è fallo, ma ricordiamoci che Orsato ci ha fatto vedere un episodio di Atalanta-Cagliari completamente diverso, perché nel caso di Kolasinac non c'è tentativo di contrasto e il braccio di Kolasinac è larghissimo. Un caso totalmente diverso. Però in queste situazioni è sempre stato dato, anche in campo internazionale. Ormai viene sempre dato".