Cristian Chivu si presenta così in conferenza alla New Balance Arena dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Oggi siamo andati tre volte in doppio vantaggio e non abbiamo saputo gestirlo, un po' per leggerezza un po' perchè pensavamo che la gara fosse già finita. Complmenti all'Atalanta che ci ha creduto e con la semplicità del gioco ci ha messo in difficoltà. Potevamo fare meglio ma lasciamo due punti a Bergamo dopo aver avuto tre volte il doppio vataggio, giriamo pagina e ci prepariamo meglio dal punto di vista mentale e di gestione delle partite".

Sensazioni su Calhanoglu sull'infortunio?

"Ha chiesto il cambio, qualcosa ha sentito".

Spesso parla di leggerezza, evidentemente le dà fastidio: da cosa nasce e come si risolve?

"Bisogna trovare continuità nel gestire al meglio quello che è il nostro atteggiamento, la mentalità, la percezione del pericolo. Lo abbiamo fatto vedere da poco, dopo il derby perso abbiamo reagito con l'atteggiamento corretto e oggi ci siamo ricascati di nuovo e abbiamo compromesso la vittoria. Sono cose che capitano, l'importante è che non capitano spesso e imparare da questo e saper gestire i momenti della partita".

Un risultato che offusca la prima tripletta di Pio, ma in cosa è cresciuto?

"Fa gol, è un giocatore aggiunto che quando lo abbiamo preso sapevamo cosa può dare. L'anno scorso ha dato il suo apporto, sappiamo cosa sta facendo anche in Nazionale, può migliorare che è la cosa più importante. Deve continuare a lavorare e fare quello che sta facendo sapendo che ci saranno momenti in cui non segnerà ma non abbattersi e continuare a lavorare. Gli attaccanti vivono di gol e quando non li fanno si buttano giù: deve essere sereno e consapevole della sua crescita e di quello che può dare all'Inter e alla Nazionale".

Lo scacchiere con Bastoni centrale le dà migliori certezze?

"Abbiamo preso 4 gol a difesa schierata, non in transizione, uno su palla inattiva. Dobbiamo migliorare tutti, sotto tutti i punti di vista, nell'intensità, nella pressione, nel non concedere cross, capire il pericolo, marcare meglio in area, bisogna migliorare nella percezione del pericolo, nell'atteggiamento, nelle corse che dobbiamo fare. Lancio di Zappacosta da 80 metri dalla porta che ha portato De Ketelaere a crossare con troppa facilità e hanno preso rigore. Ci vuole più energia, non fidarsi troppo dei momenti della partita e aggiungere la nostra responsabilità quando siamo in campo".