Maresca e il suo arbitraggio sono perfettamente in linea con la serata storata della fase difensiva dell'Inter. A Bergamo, fino all'uscita di Calhanoglu, i campioni d'Italia dominano e vanno sul 2-0. Poi il ping-pong che porta al 4-4 finale.

Ancora pesante la mancanza di un attaccante di scorta: Thuram di nuovo a fare gli straordinari con Bonny fuori e Lautaro forse nemmeno al 40% di condizione. E restano chiari i problemi tra i pali e nel cuore del reparto difensivo.