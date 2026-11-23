Mauro Bergonzi analizza i due episodi chiave di Atalanta-Inter di ieri a livello arbitrale, ovvero i rigori concessi prima agli ospiti e poi ai padroni di casa. Partendo dal primo: "Thuram scarta il portiere e Zappacosta col braccio evita il gol. Il difensore dell'Atalanta colpisce col gomito e quella è la situazione da punire. Rivedendola anche con gli occhi dell'arbitro è corretta la decisione del rigore e anche l'ammonizione perché in un regolamento molto complicato, in queste situazioni, si dice che se il fallo di mano avviene in maniera non deliberata è giusta l'ammonizione. Se sono certo che Zappacosta non la faccia apposta? Rivedendolo avrei fatto come Maresca". Ma nel resto dello studio Adani, Rimedio, Panatta e Graziani la pensano tutti in maniera diversa: c'è la volontà di Zappacosta di allontanare il pallone e ci sarebbe voluto il rosso".

Quindi il rigore per l'Atalanta. "De Ketelaere e Bastoni vanno a contrasto, il belga mette il braccio sulla spalla del giocatore dell'Inter e la palla finisce sul braccio del difensore. Maresca punisce che cosa? C'è il braccio fuori dalla figura, innaturale, che aumenta lo spazio del corpo, sopra le spalle, però: stiamo parlando di calcio, ci sono due giocatori a contrasto aereo, non so come possa Bastoni saltare con le braccia attaccate al corpo, è calcisticamente logico che il braccio sia lì e sono anche molto vicini. Questo non è calcio di rigore". Stavolta in studio sono tutti d'accordo.