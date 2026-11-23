Daniele Adani critica fortemente la prova dell'Inter a Bergamo, dopo l'ennesima vittoria buttata via. "Non lo immaginavo, ma l'Inter ha dato spesso segnali di instabilità, nel suo grande potenziale, la sua grande capacità offensiva, la struttura nell'estensione della rosa: sono rientrati Lautaro e Jones. Abbiamo però detto che rischia col fuoco", dice Adani.

"Una squadra così forte non ha bisogno e non deve staccare la spina, pensando che tutto sia dovuto. La squadra forte uccide le partite e le approccia bene. Il Como, ad esempio, non è mai entrato in partita. Questa instabilità è un difetto e quando si ripete è un problema. Diciassette gol presi in dodici partite sono un gol e mezzo a partita, è vero che ne fa tre a partita ma poi alcuni gol non si contano, bensì si pesano. E spostano in negativo".

Si parla in studio dei difensori che si cercano oggi in A. "In questo quinquennio in cui il calcio è cambiato, si formano difensori che si affermano con attitudini più in costruzione, volti a giocare. Il calcio chiama più questa tipologia di giocatore, ma una cosa non deve escludere l'altra. I gol di Bergamo non sono colpa della posizione di Bastoni, è l'attitudine del difensore moderno che costruisce e gioca, ma nella sua area non ragiona da difensore. Che marchi a uomo o a zona, deve sentire l'uomo, guardare palla e porta, non può fare a meno del contatto. Questi ragazzi, dando molto nella costruzione, perdono nel resto. Lì c'è colpa anche dei settori tecnici di non pretendere l'attenzione alla marcatura perché si governa in mezzo al campo ma le partite si decidono in area di rigore. L'Inter l'anno scorso ha fatto una caterva di gol, 89, ma è stata la quarta difesa. Quindi non è nelle caratteristiche del calcio di Chivu prediligere una fase così ermetica e infatti fa tanti gol, ma questa partita è grave perché come si avvicinava l'Atalanta, l'Inter allungava. Va detto come va detta, questa è una vittoria buttata".