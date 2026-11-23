Daniele Adani critica fortemente la prova dell'Inter a Bergamo, dopo l'ennesima vittoria buttata via. "Non lo immaginavo, ma l'Inter ha dato spesso segnali di instabilità, nel suo grande potenziale, la sua grande capacità offensiva, la struttura nell'estensione della rosa: sono rientrati Lautaro e Jones. Abbiamo però detto che rischia col fuoco", dice Adani.
"Una squadra così forte non ha bisogno e non deve staccare la spina, pensando che tutto sia dovuto. La squadra forte uccide le partite e le approccia bene. Il Como, ad esempio, non è mai entrato in partita. Questa instabilità è un difetto e quando si ripete è un problema. Diciassette gol presi in dodici partite sono un gol e mezzo a partita, è vero che ne fa tre a partita ma poi alcuni gol non si contano, bensì si pesano. E spostano in negativo".
Si parla in studio dei difensori che si cercano oggi in A. "In questo quinquennio in cui il calcio è cambiato, si formano difensori che si affermano con attitudini più in costruzione, volti a giocare. Il calcio chiama più questa tipologia di giocatore, ma una cosa non deve escludere l'altra. I gol di Bergamo non sono colpa della posizione di Bastoni, è l'attitudine del difensore moderno che costruisce e gioca, ma nella sua area non ragiona da difensore. Che marchi a uomo o a zona, deve sentire l'uomo, guardare palla e porta, non può fare a meno del contatto. Questi ragazzi, dando molto nella costruzione, perdono nel resto. Lì c'è colpa anche dei settori tecnici di non pretendere l'attenzione alla marcatura perché si governa in mezzo al campo ma le partite si decidono in area di rigore. L'Inter l'anno scorso ha fatto una caterva di gol, 89, ma è stata la quarta difesa. Quindi non è nelle caratteristiche del calcio di Chivu prediligere una fase così ermetica e infatti fa tanti gol, ma questa partita è grave perché come si avvicinava l'Atalanta, l'Inter allungava. Va detto come va detta, questa è una vittoria buttata".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - News
Altre notizie
- 10:34 Inter-Stoccarda, designazione "francese" per la Champions League
- 10:20 Pazzini: "Inter, troppi errori dei singoli. Aveva già chiuso la partita tre volte"
- 10:06 Mauro: "Rigore di Bastoni un'umiliazione per il calcio. Calhanoglu? Guarda caso..."
- 09:52 Pagelle TS - Pepo Martinez da 7. Pio mezzo punto in meno perché...
- 09:42 Cesari: "Zappacosta? Ecco cosa avrei fatto se fossi stato Maresca. Bastoni? Ormai..."
- 09:24 Ranocchia: "L'unico problema dell'Inter è l'Inter. Partita sul trend del campionato"
- 09:10 Bergonzi: "Il rigore per l'Atalanta non c'è. Zappacosta? Giusto il giallo". Ma lo studio si "ribella"
- 08:56 Adani: "Inter rischia col fuoco, 17 gol presi sono un problema. Se penso al Como..."
- 08:42 P. Esposito: "Fatico a spiegare il risultato, noi arrabbiati. Io come Vieri? Serve equilibrio"
- 08:28 Pagelle CdS - Pio nuova stella del firmamento. Jones troppo molle
- 08:14 Pagelle GdS - Thuram "solo" da 7. Carlos Augusto il meno colpevole
- 08:00 L'Inter e il volo di Icaro: la tracotanza che punisce i superbi
- 00:06 videoAtalanta-Inter 4-4, Tramontana: "Cambi tragici, Sucic pessimo. Il rigore di Bastoni? Ci prendono per..."
- 00:00 Un'occasione buttata via e 10 passi indietro
- 23:57 Kessie in conferenza: "Contenti del pareggio, ripartiamo da questi ultimi minuti"
- 23:55 Atalanta, De Ketelaere: "Bello rimontare l'Inter così, punto importante"
- 23:54 Atalanta, Elmas a DAZN: "Dovevamo fare di più per questa bellissima tifoseria"
- 23:53 Pavard a ITV: "Siamo arrabbiati e delusi, sul 4-2 sembravamo in controllo"
- 23:50 Atalanta-Inter, la moviola: Maresca valuta bene gli episodi nelle due aree di rigore
- 23:48 Chivu in conferenza: "Calhanoglu ha chiesto il cambio, qualcosa ha sentito"
- 23:47 Esposito a ITV: "L'abbiamo buttata via e questo non deve succedere"
- 23:42 Pavard a DAZN: "Deluso e arrabbiato per i 4 gol concessi. Ora rialziamo la testa"
- 23:35 Sarri in conferenza: "Un punto preso contro una delle squadre più forti d'Europa"
- 23:35 Chivu a ITV: "Rammarico grandissimo, tre volte in doppio vantaggio..."
- 23:32 Atalanta, Kessie a DAZN: "Per me un piccolo derby, meno male ho segnato alla fine"
- 23:30 Chivu a DAZN: "Fallito l'esame di maturità, due punti regalati. Siamo stati leggeri"
- 23:30 Atalanta-Inter, Esposito detta legge: il dato storico impressionante
- 23:20 Sarri a DAZN: "Fragilità difensiva un difetto. De Ketelaere ha un potenziale straordinario"
- 23:01 Atalanta-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:52 Atalanta-Inter, le pagelle - Pio, che serata. I cambi stavolta danneggiano
- 22:47 Capogiro Inter a Bergamo: l'Atalanta rimonta 3 volte e strappa il 4-4
- 22:41 Atalanta-Inter, Fischio Finale - Chivu non riparte da dove aveva finito: pazzo 4-4 a Bergamo
- 22:40 liveIn DIRETTA con il POST PARTITA di ATALANTA-INTER: COMMENTI e ANALISI. COLLEGAMENTO da STADIO
- 20:12 Atalanta, Giuntoli a DAZN: "Sarri? Ha grande esperienza, penso sia sulla strada giusta"
- 20:10 Chivu a DAZN: "A Bergamo gara tosta. Pavard-Spence? Non faccio esperimenti"
- 20:00 Mkhitaryan a ITV: "Atalanta non al meglio, ma restano pericolosi"
- 19:58 Serie A, il Frosinone crolla a San Siro: il Milan stravince per 5-1
- 19:57 Mkhitaryan a DAZN: "Complimenti a Chivu per la Panchina d'Oro, ma abbiamo obiettivi più importanti"
- 19:50 Atalanta, Bellanova a DAZN: "Per fare punti contro l'Inter serve la gara perfetta"
- 19:45 Pochettino, esordio amaro: lo United perde 4-0 col Liverpool ed è penultimo
- 19:30 Giaccherini: "Conte vuole allenare, fatica lontano dal calcio"
- 19:15 Sky - Atalanta-Inter, Chivu sorprende a centrocampo. La scelta su Lautaro
- 19:00 Minaudo: "L'Inter ha rappresentato tutto per me. All'Atalanta gli anni più belli"
- 18:45 Compagnoni: "Spence ormai è una garanzia, curioso per Jones dal 1'"
- 18:16 Benitez, la foto di Mourinho e Leonardo: i retroscena di Materazzi
- 18:15 Corsa alla presidenza FIFA, anche la CAF africana appoggia Infantino
- 18:00 Milan, Amorim: "I principi di altre squadre sono più chiari dei nostri"
- 17:45 Roma, Mora: "Scudetto? Noi pensiamo una partita alla volta"
- 17:30 Atalanta-Inter, la Dea subisce tanto: media di 1,8 gol incassati a partita
- 17:14 Materazzi racconta l’esultanza di Eto’o: "Gli feci vedere il film e si innamorò"
- 16:59 Sassuolo sempre più in crisi: il Genoa sbanca il Mapei Stadium. Pari tra Bologna e Udinese
- 16:45 Tomašević: "Era importante reagire a dimostrare chi siamo veramente"
- 16:30 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 16:14 Lazio e Roma, ritmi alti in vetta: i dati delle ultime 5. E ora l'Inter...
- 15:59 Sassarini: "Con la Ternana vittoria importante, abbiamo dominato per larghi tratti"
- 15:44 Adani: "Il no a Mancini quando era all'Inter? Non mi sono mai pentito"
- 15:30 Juve, Spalletti: "601esima panchina in A un mio obiettivo, dopo quello che si è detto"
- 15:15 Nuovo traguardo per Bugeja: oggi la 100esima con l'Inter Women
- 15:00 Altra tegola per il PSG: dopo Kvaratskhelia, crac anche per Doué
- 14:45 La Russa: "Scudetto all'Inter. Ma la Lazio capolista mi piace"
- 14:30 L'Inter Women riparte al meglio: poker in casa della Ternana
- 14:21 Woltemade sblocca, poi la Juve dilaga: Venezia travolto 4-0
- 14:05 Viviano: "Attacco Inter fortissimo, ma avere o no Lautaro cambia le cose"
- 13:50 Callegari e Trevisani concordi: Thuram rinnovo prioritario. "Ma se Calha..."
- 13:35 Wohlgemuth, DS Stoccarda: "Mercoledì con l'Inter una partita speciale"
- 13:20 Qui Atalanta - Ventiquattro i giocatori convocati da Sarri per l'Inter
- 13:05 Svensson piace all'Inter ma non solo: possibile asta italiana ed europea
- 12:51 Spalletti risponde a Conte: "Non voglio aggiungere nulla"
- 12:37 Juve U20, Spanò: "Inter brava a concretizzare quanto prodotto"
- 12:23 Graziani: "Esposito ha ampi margini di miglioramento"