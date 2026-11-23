Saranno effettuati domani gli esami di Hakan Calhanoglu, fermatosi ieri per un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo poco dopo la mezz'ora del match contro l'Atalanta. Lo riferisce Sky Sport. L'assenza del turco rimarrà comunque un problema perché priverà l'Inter di un giocatore chiave per un periodo di tempo che si preannuncia piuttosto lungo, anche se c'è speranza che lo stop immediato possa avere attutito in qualche modo il danno.