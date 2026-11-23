Atalanta-Inter è finita 4-4 nonostante la prima tripletta in carriera in Serie A per uno scatenato Pio Esposito, che ai microfoni de La Domenica Sportiva esprime tutta la sua amarezza per la vittoria buttata.

"Faccio fatica a spiegare il risultato a caldo. Lascia l'amaro in bocca, non va bene non sfruttare un vantaggio così. Manca cattiveria? Credo siano le classiche frasi fatte quando la partita finisce così, credo ci siano aspetti da limare e dettagli da limare che vedremo. I dati sono oggettivi e bisogna quindi lavorarci e capire cosa non va. Allenatore arrabbiato? Lo siamo tutti, è ovvio che quando la partita va così vuoi portarla a casa. Paragone con Vieri? Come dico sempre ci vuole equilibrio, adesso ci sono state due settimane positive a livello personale ma non azzarderei paragoni. Ci vuole continuità e la strada è lunga".