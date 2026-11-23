Andrea Ranocchia commenta dagli studi di Pressing la prestazione dell'Inter, ripresa sul 4-4 a Bergamo dall'Atalanta. "L'unico problema dell'Inter è l'Inter. Come rosa, mentalità, blasone è per me la più attrezzata del campionato. Quando abbassa l'attenzione, quando non ha più paura di prender gol succedono queste cose".

"La situazione - prosegue - dipende un po' da tutta la squadra, ma l'inizio di campionato dell'Inter è questo. Prende un cazzotto, va a terra e la ribalta. Poi fa un filotto importante, arriva il derby, perde e ha due partite di reazione. Il pericolo più grande è che si sentono superiori. Arbitro? Mi è piaciuto, l'unico dubbio è sul cartellino a Zappacosta. Però per me lui non vede il pallone che sta lì, non è volontario. Certo su una situazione così importante, perché non chiamare l'arbitro a rivederlo?".