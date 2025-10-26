A dieci giorni dalla trasferta di San Siro, il Kairat Almaty ha pareggiato in campionato quest'oggi contro la rivale Astana. Vantaggio ospite firmato da Tomasov, il pari della formazione di Almaty è arrivato grazie al solito centro del gioiellino Satpaev. Con questo risultato nello scontro diretto, il Kairat resta in testa di due lunghezze sull'Astana.

Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 16:50
Autore: Niccolò Anfosso
