Non sono diminuite affatto le polemiche per l'arbitraggio di Mariani con il rigore concesso al Napoli che ha scatenato l'ira dei nerazzurri anche a fine partita. Come riferisce il Corriere della Sera, tra i vertici arbitrali non hanno dubbi: "Meno di un rigorino", la formula che circola nel palazzo Aia. Quest'oggi la ricostruzione è chiara: un triplice errore con tre responsabilità diverse. assistente, arbitro, Var. Infatti resteranno fermi tutti e tre, nelle prossime settimane, secondo il Corsera.