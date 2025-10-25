Finisce in parità la sfida tra Cremonese e Atalanta: 1-1. Gara frizzante allo Zini: il concentrato di occasioni più significative del primo tempo è nel finale, ma De Ketelaere è impreciso in un paio di circostanze e la Cremonese tiene il pareggio. Nella ripresa Silvestri si supera su Samardzic, la Cremo fa tanta densità in mezzo al campo e trova anche il gol del vantaggio con Vardy. La formazione di Juric reagisce e pareggia con il tiro di Brescianini in diagonale. Nel finale qualche sussulto, ma nulla più. Per l'Atalanta si tratta del sesto pareggio su otto giornate di A, il quarto segno X consecutivo contando anche la Champions.