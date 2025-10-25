Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha commentato così la vittoria contro l'Inter: "La squadra sa cosa serve per continuare così: lavorare al massimo ed essere sempre concentrati. Per fare questo il gruppo deve essere sempre unito e coeso. Abbiamo avuto una grande mentalità, gestendo la palla nel secondo tempo".

Cos'è cambiato dalla Champions a stasera?

"Dovevamo ritrovarci ed essere tutti uniti, con la voglia di sacrificarsi per il compagno. Oggi è stata una prova, con la compatezza possiamo fare risultato e vincere partite come questa".

Cosa è cambiato con Juan Jesus accanto?

"E' un giocatore di grande esperienza, ma mi trovo bene anche con Beukema e Rrhamani. La vera differenza è la comunicazione che abbiamo in campo, cerchiamo di comunicare il più possiibile per darci una mano".

Si pronuncia sulla parola 'Scudetto'?

"Pensiamo a lavorare e a pensare partita per partita".