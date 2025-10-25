Benjamin Pavard decisivo per il Marsiglia, ma in negativo. L’ex difensore dell’Inter è stato infatti protagonista oggi di uno sfortunato autogol nella gara valida per la nona giornata di Ligue 1. I marsigliesi hanno perso per 2-1 contro il Lens propor grazie a un’autorete del francese, arrivata nella ripresa. Di Edouard (rigore) l’altro gol, di Greenwood l’unica rete del Marsiglia.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 23:38
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
