"Il Napoli ha dimostrato carattere. Giocare e vincere così, contro l'Inter che è in grande condizione, vuol dire dimostrare carattere, grinta e determinazione", ha detto Pasquale Marino a TuttoMercatoWeb.com dove ha commentato la sconfitta dell'Inter in casa della squadra di Conte.

La vittoria del Napoli ha un nome: Antonio Conte.

"Parte da lui, sì. Nel bene e nel male i responsabili siamo sempre noi allenatori. Conte ha saputo portare ad una condizione tecnica e mentale di alto livello".

Chi vincerà lo Scudetto?

"C'è molto equilibrio. La Juve sembra meno brillanti di Napoli, Inter, Milan e Roma. Ma c'è ancora tanto equilibrio".