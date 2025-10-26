Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour,  ha esultato per la vittoria contro l'Inter pubblicando un messaggio sui suoi profili social: "Tutti insieme, vittoriosi!", ha evidenziato lo scozzese, che tra l'altro è stato nell'occhio del ciclone per la mancata ammonizione per un fallo duro a centrocampo nel finale di primo tempo (ammonizione arrivata più tardi, ndr).

Sezione: L'avversario / Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 18:35
Autore: Niccolò Anfosso
